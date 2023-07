Friedrich Merz im ZDF-Sommerinterview Foto: Dominik Asbach/ZDF/dpa up-down up-down Partein CDU-Fraktionschef in Bremen lehnt Zusammenarbeit mit AfD ab Von dpa | 24.07.2023, 10:39 Uhr | Update vor 9 Min.

Der Vorsitzende der CDU-Bürgerschaftsfraktion in Bremen hat sich nach Äußerungen von CDU-Chef Friedrich Merz klar von der AfD distanziert. Eine Zusammenarbeit mit der AfD komme „egal auf welcher Ebene“ nicht in Frage, schrieb Frank Imhoff am Montag auf Twitter. Mit einer Partei „außerhalb der demokratischen Ordnung“ sei eine Kooperation niemals eine Option.