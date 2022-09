Guido Heuer Foto: Ronny Hartmann/dpa/Archivbild up-down up-down Großbrand CDU-Fraktionschef Heuer: Totholz im Harz aus dem Wald holen Von dpa | 05.09.2022, 12:38 Uhr

Angesichts des Großbrands am Brocken hat sich Sachsen-Anhalts CDU-Fraktionschef Guido Heuer dafür ausgesprochen, das Gesetz über den Nationalpark Harz anzupassen. „Ganz einfach: Das Totholz muss aus dem Wald“, sagte Heuer am Montag in Magdeburg. Dazu müsse man nun entsprechende Gespräche mit dem Land Niedersachsen führen und eine Einigung suchen, so Heuer.