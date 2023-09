Schifffahrt CDU fordert Milliardeninvestition in Seehäfen Von dpa | 08.09.2023, 11:55 Uhr | Update vor 44 Min. Windkraft auf See Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down

Die niedersächsische CDU hat die Landesregierung zu einem „Kraftakt“ beim Ausbau der Seehäfen aufgefordert. Werde dies nicht erreicht, dürften alle Ausbauziele für Offshore-Windkraft in der Nordsee scheitern, warnte Fraktionschef Sebastian Lechner am Freitag in Hannover. „Wir wollen die Häfen zu Energiehäfen ausbauen“, sagte er. Dafür müssten auch die Flächen erweitert werden. Die CDU machte sich für zusätzliche Investitionen von einer Milliarde Euro in die Häfen stark - jeweils zu einem Drittel zu stemmen von Land, Bund und Industrie. Lechner kritisierte: „Die Landesregierung behandelt den Ausbau der Häfen stiefmütterlich.“