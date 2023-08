Familie CDU fordert Kinderschutzgesetz für Niedersachsen Von dpa | 06.08.2023, 15:44 Uhr | Update vor 26 Min. Landtag Niedersachsen Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild up-down up-down

Die CDU-Fraktion im niedersächsischen Landtag fordert ein eigenes Kinderschutzgesetz des Landes gegen den Missbrauch von Kindern. „Immer und immer wieder werden Kinder und Jugendliche sexuell missbraucht, in der eigenen Familie, im sozialen Umfeld, in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, in der Schule, im Sportverein. Dagegen muss die Gesellschaft etwas tun“, sagte der CDU-Fraktionsvorsitzende im Landtag, Sebastian Lechner, der „Braunschweiger Zeitung“ (Montagausgabe).