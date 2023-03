IT-Fachkräfte Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down Fachkräftemangel CDU erwägt Bleibeperspektive für abgelehnte Asylbewerber Von dpa | 08.03.2023, 09:07 Uhr

Die CDU in Niedersachsens Landtag will sich mit Blick auf den Fachkräftemangel stärker für Migranten öffnen. „Ja, wir wollen Migrantinnen und Migranten in unserem Land gezielt als Fachkräfte gewinnen“, sagte die parlamentarische Geschäftsführerin der CDU-Fraktion, Carina Hermann, dem „Weser-Kurier“ (Mittwoch) in einem Interview. „Wir brauchen diese Menschen, um unseren Wohlstand und unsere Wirtschaft zu sichern. Deswegen müssen wir offener gegenüber Migration sein und beide Seiten der Medaille sehen.“