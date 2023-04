Friedrich Merz Foto: Kay Nietfeld/dpa up-down up-down Bürgerschaftswahl CDU-Chef Friedrich Merz kommt zum Wahlkampf nach Bremen Von dpa | 29.04.2023, 01:47 Uhr

Der CDU-Bundesvorsitzende Friedrich Merz kommt am Samstag ins Bundesland Bremen zum Wahlkampf vor der Bürgerschaftswahl am 14. Mai. Dabei wird er zunächst in Bremen vor dem Landesverband des CDU-Wirtschaftsrates sprechen (10.20 Uhr). Nachmittags besucht Merz die CDU in Bremerhaven und macht einen Rundgang über den dortigen Bürgermarkt.