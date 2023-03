Frank Imhoff Foto: Focke Strangmann/dpa up-down up-down Lndtag CDU Bremen beschließt Programm für die Bürgerschaftswahl Von dpa | 09.03.2023, 02:03 Uhr

Die Bremer CDU mit ihrem Spitzenkandidaten Frank Imhoff will am Donnerstag (18.00 Uhr) ihr Wahlprogramm für die Bürgerschaftswahl am 14. Mai beschließen. An die erste Stelle im Programm haben die Christdemokraten die Bildungspolitik gesetzt; sie treten unter anderem für ein verpflichtendes Vorschuljahr ein. In der Wirtschaftspolitik soll eine bessere Flächennutzung die Ansiedlung neuer Firmen erleichtern.