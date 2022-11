Sebastian Lechner Foto: Swen Pförtner/dpa up-down up-down Landespolitik CDU benennt „Gegenspieler“ von Rot-Grün Von dpa | 01.11.2022, 18:22 Uhr

Die CDU hat nach ihrer Wahlniederlage in Niedersachsen eine deutliche Abgrenzung von der designierten Landesregierung aus SPD und Grünen angekündigt. Das Ziel sei eine „sachliche, klare, bürgerliche, aber auch prononcierte Opposition“, sagte Fraktionschef Sebastian Lechner am Dienstag in Hannover. Eine Zusammenarbeit mit der AfD schloss Lechner aus.