Daniela Cavallo, Gesamt- und Konzernbetriebsratsvorsitzende der Volkswagen AG, spricht. Foto: Moritz Frankenberg/dpa

VW-Betriebsratschefin Cavallo: Branchenwandel ohne dramatische Brüche möglich

Von dpa | 07.07.2022, 16:57 Uhr

Der schwierige Umbau der deutschen Autoindustrie vom Verbrennungsmotor zum Elektroantrieb lässt sich nach Auffassung der VW-Betriebsratsspitze ohne größere Jobverluste stemmen. „Dieser tiefgreifende Wandel unserer Branche muss eben nicht in dramatischen Brüchen enden“, sagte die Chefin der Belegschaftsvertretung, Daniela Cavallo, am Donnerstag in Salzgitter.