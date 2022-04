ARCHIV - Carsten Haake, Geschäftsführer der Lloyd Werft Besitzgesellschaft, telefoniert. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild FOTO: Jens Büttner Schiffbau Carsten Haake hat Bremerhavener Lloyd Werft verlassen Von dpa | 25.04.2022, 17:59 Uhr

Carsten Haake, der seit 2003 als Geschäftsführer verschiedener Gesellschaften der Bremerhavener Lloyd Werft war, hat das Unternehmen verlassen. Zuletzt war Haake Geschäftsführer der Lloyd Werft Besitzgesellschaft. Im beiderseitigen Einvernehmen sei der Manager zum vergangenen Dienstag (19. April) ausgeschieden, teilte die Werft am Montag mit. Als neue Geschäftsführer wurden Heinrich Rönner und Stefan Woltering bestellt. Haake, der auch Geschäftsführer der MV Werften ist, will neue berufliche Aufgaben in Bremerhaven übernehmen. Er soll der Lloyd Werft aber weiterhin als Berater zur Verfügung stehen, hieß es.