Emsland Carportbrand in Werlte hinterlässt Schaden von 55.000 Euro Von dpa | 09.08.2023, 08:16 Uhr

Ein Feuer hat an einem Carport in Werlte (Landkreis Emsland) einen Sachschaden von etwa 55.000 Euro hinterlassen. Die 47-jährige Bewohnerin und der 40-jährige Bewohner des angrenzenden Wohnhauses erlitten zudem eine leichte Rauchgasvergiftung, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Der Carport hatte aus zunächst unbekannter Ursache in der Nacht Feuer gefangen. Auch ein Teil des Hauses und ein Unterstand auf dem Nachbargrundstück wurden durch den Brand beschädigt.