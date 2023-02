In Winsen/Luhe wurde in einem ausgebrannten Carport eine leblose Person entdeckt. Nun sollen Brandursache und Identität des Toten geklärt werden. Symbolfoto: imago images/Justin Brosch up-down up-down Brandursache und Identität unklar Nach Vollbrand: Tote Person neben abgebranntem Carport in Winsen/Luhe entdeckt Von Patrick Kern | 27.02.2023, 16:50 Uhr

Nach einem Feuer hat die Polizei eine tote Person in einem Schuppen in Winsen/Luhe gefunden. Nun laufen Ermittlungen, wie es in der Nacht zu Montag zu dem Brand kam – und wer die Person ist.