Polizeikontrollen am "Car-Freitag" FOTO: Felix Kästle Polizeieinsatz „Car-Freitag“: Dutzende Autos kontrolliert Von dpa | 16.04.2022, 10:24 Uhr | Update vor 24 Min.

Die Polizei in Niedersachsen und Bremen hat am Freitag getunte Autos kontrolliert. Mehrere Fahrzeuge seien zum Saisonstart der Tuningszene am „Car-Freitag“ aus dem Verkehr gezogen worden, teilten die Polizeidienststellen in der Nacht zum Samstag mit. In den Landkreisen Cloppenburg und Vechta seien insgesamt 52 Fahrzeuge kontrolliert worden. Bei 17 von ihnen sei die Betriebserlaubnis wegen unzulässiger Umbauten erloschen, hieß es. Die Autos dürften erst wieder gefahren werden, wenn die Mängel behoben seien.