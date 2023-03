Osterurlauber in Niedersachsens Ferienregionen erwartet Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild up-down up-down Reisen Campingplätze an Küste öffnen: Erste Dauercamper rollen an Von dpa | 24.03.2023, 14:21 Uhr

Pünktlich zum Start der Osterferien in Niedersachsen an diesem Wochenenden beziehen die ersten Dauercamper ihre Stellplätze auf den Campingplätzen an der Küste. An der Schranke des Campingplatzes im ostfriesischen Dornumersiel (Landkreis Aurich) warteten die ersten Camper bereits in der Nacht zum Freitag auf die Saisoneröffnung, wie Campingplatzleiter Berthold Harms am Freitag sagte. Am Vormittag rollten dann die ersten Autos mit Wohnwagen auf das Gelände. Etwa die Hälfte der rund 100 Dauercamper erwartet der kleine Campingplatz, der unmittelbar vor dem Deich am Nordseestrand liegt, an diesem Wochenende. Spätestens zu Ostern seien alle Dauercamper da, sagte Harms.