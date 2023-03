Notaufnahme Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Bremen Buttersäure-Anschlag: Sechs Beschäftigte in Klinik Von dpa | 15.03.2023, 16:04 Uhr

Weil sie womöglich giftige Gase eingeatmet haben, sind sechs Beschäftigte einer Firma in Bremen-Horn am Mittwoch vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden. Zuvor hatten mehrere Menschen im Gebäude über Kopfschmerzen und Übelkeit geklagt, wie ein Sprecher der Polizei am Mittwoch mitteilte.