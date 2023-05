Die BSAG streikt auch am Mittwoch. Symbolfoto: Tom Weller/dpa up-down up-down Tarifstreik in Bremen Busse und Straßenbahnen stehen auch am Mittwoch still Von dpa | 03.05.2023, 12:27 Uhr

Wegen des 48-stündigen Warnstreiks stehen in Bremen auch am Mittwoch die Busse und Straßenbahnen still. Noch bis Donnerstagmorgen (3.00 Uhr) soll das so bleiben, sagte Verdi-Pressesprecher Tobias Morchner. Die Dienstleistungsgesellschaft hatte die rund 2400 Beschäftigten der Bremer Straßenbahn AG (BSAG) zu dem Warnstreik aufgerufen, der am Dienstagmorgen begann.