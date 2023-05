Streik Foto: Stefan Sauer/dpa/ZB/Symbolbild up-down up-down Verdi Busfahrer in Region Hannover zu eintägigem Streik aufgerufen Von dpa | 03.05.2023, 13:45 Uhr

Die Gewerkschaft Verdi hat Busfahrer in der Region Hannover zu einem eintägigen Ausstand aufgerufen. Bei der Gesellschaft Regiobus Hannover soll es Donnerstag einen ganztägigen Warnstreik geben, wie Verdi am Mittwoch mitteilte. Auch in anderen Bundesländern soll die Arbeit niedergelegt werden.