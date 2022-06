ARCHIV - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild FOTO: David Inderlied Kriminalität Busfahrer in Bremen angegriffen und schwer verletzt Von dpa | 19.06.2022, 10:59 Uhr

Ein Busfahrer ist in Bremen von einem unbekannten Täter angegriffen und schwer verletzt worden. Der 52 Jahre alte Mann wurde durch Rettungskräfte versorgt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Er erlitt bei der Attacke am Samstagnachmittag schwere Kopfverletzungen.