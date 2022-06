ARCHIV - Ein Dachschild mit der Aufschrift "Notarzt" steht auf einem Einsatzwagen eines Notarztes. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild FOTO: Lino Mirgeler Bremen Busfahrer durch Schläge auf den Kopf verletzt Von dpa | 22.06.2022, 13:52 Uhr

Ein Busfahrer in Bremen ist von einem Mann auf den Kopf geschlagen und schwer verletzt worden. Bei der Fahndung nach dem unbekannten Täter veröffentlichte die Polizei am Mittwoch ein Bild aus der Videoüberwachung und bat um Hinweise. Der Vorfall hatte sich den Angaben nach bereits am vergangenen Samstag ereignet.