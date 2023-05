Feuerwehr Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down Unfall Bus kippt um: Fahrer schwer verletzt Von dpa | 05.05.2023, 16:43 Uhr

Ein Busfahrer ist bei einem Unfall im Landkreis Hildesheim schwer verletzt worden. Der 64-Jährige war allein in dem Bus, als er am Freitag mit seinem Fahrzeug bei Bockenem nach rechts von der Fahrbahn abkam, wie die Polizei mitteilte. Der Bus geriet auf den Seitenstreifen und in den Straßengraben, dort kippte er um. Dabei erlitt der 64-Jährige schwere Verletzungen.