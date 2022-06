Bogenschützen schießen auf einen Heuballen. Foto: Lino Mirgeler/dpa FOTO: Lino Mirgeler Bramsche Buntes Antikenspektakel mit Römern und Germanen Von dpa | 05.06.2022, 14:06 Uhr

Römer und Germanen haben sich erneut am mutmaßlichen Ort der Varusschlacht getroffen - allerdings ging es diesmal bei Bramsche (Kreis Osnabrück) fröhlich und unblutig zu. Etwa 250 Darsteller in historischen Kostümen hatten am Pfingstsonntag ihren Spaß am Nachstellen antiker Szenen. Erstmals nach zwei Jahren Corona-Pause konnte das Spektakel im Museum und im Park Kalkriese wieder stattfinden. Es wurde mit mehreren Tausend Besuchern gerechnet, wie eine Sprecherin sagte.