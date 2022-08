Flammen lodern in der Nacht im Nationalpark Harz. Foto: Matthias Bein/dpa/Archivbild FOTO: Matthias Bein up-down up-down Harz Bundeswehr-Hubschrauber unterstützt bei Waldbrand am Brocken Von dpa | 12.08.2022, 10:05 Uhr

Die Bundeswehr unterstützt die Löscharbeiten beim Waldbrand im Nationalpark Harz mit einem Hubschrauber. Der Transporthubschrauber CH-53 sei am Freitagmorgen in Holzdorf an der Grenze zu Brandenburg gestartet und inzwischen im Einsatzgebiet im Harz angekommen, sagte eine Sprecherin des Landeskommandos Sachsen-Anhalt. Der Hubschrauber könne mit einem 5000 Liter fassenden Wasserbehälter beim Löschen helfen. Die Bundeswehr habe in Blankenburg eine Betankungsstation, wo das Gerät neuen Kraftstoff aufnehmen könne.