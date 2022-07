ARCHIV - Blick auf die Justitia über dem Eingang eines Landgerichts. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild FOTO: Hendrik Schmidt up-down up-down Leipzig Bundesverwaltungsgericht entscheidet über Weiterbau von A20 Von dpa | 07.07.2022, 03:48 Uhr

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig entscheidet an diesem Donnerstag (14.00 Uhr) über den Weiterbau der sogenannten Küstenautobahn A20 in Niedersachsen. Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) und mehrere Landwirte klagen gegen den Planfeststellungsbeschluss für den ersten Bauabschnitt bei Westerstede im Ammerland. Aus ihrer Sicht zerschneidet das Vorhaben unverhältnismäßig Moore, Wälder und Flussniederungen.