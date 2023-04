Umweltministerin Steffi Lemke Foto: Patrick Pleul/dpa/Archivbild up-down up-down Atomkraft Bundesumweltministerin will Atommülllager Asse besuchen Von dpa | 25.04.2023, 11:38 Uhr

Bundesumweltministerin Steffi Lemke will in der kommenden Woche das marode Atommülllager Asse in Remlingen (Landkreis Wolfenbüttel) besuchen. Die Ministerin plane, in die Schachtanlage einzufahren und vor Ort auch mit Begleitgruppen zu reden, sagte eine Sprecherin der Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE). Der Besuch der Grünen-Politikerin wird in der Region seit langem gefordert. Über die Ankündigung für den 4. Mai hatte zunächst die „Braunschweiger Zeitung“ berichtet.