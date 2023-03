Bombensprengung in Laatzen Foto: J. Fernando Martinez Lopez/TNN/dpa up-down up-down Blindgänger Bundesstraße nach Bombensprengung bei Laatzen wieder frei Von dpa | 10.03.2023, 17:19 Uhr

Nach der Sprengung von zwei Blindgängern aus dem Zweiten Weltkrieg in Laatzen (Region Hannover) sollte die Bundesstraße 443 bis spätestens um 18.00 Uhr wieder freigegeben werden. Das teilte die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr am Freitag mit. Gerade rechtzeitig also, damit die Straße als Umleitung für den ab dann voll gesperrten Südschnellweg genutzt werden kann.