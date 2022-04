Dass die niedersächsischen Regierungschefs nach Ablauf ihrer Amtszeit von einem Künstler ihrer Wahl ein Konterfei erstellen lassen, hat Tradition. Die Politiker sind völlig frei in der Darstellungsform – und so fallen denn auch die Gemälde zum Teil recht krass aus. Die Reaktionen der Betrachter reichen entsprechend von Lob bis zu schroffer Ablehnung.

Die ersten der inzwischen neun Ex-Ministerpräsidenten ließen sich noch betont gegenständlich porträtieren. Das begann mit Hinrich Wilhelm Kopf (Regierungschef mit Unterbrechung von 1946 bis 1961) und führte über Heinrich Hellwege (1955 bis 1959) und Georg Diederichs (1961 bis 1970) bis zu Alfred Kubel (1970 bis 1976).

Andere Akzente mit einer verklärten Darstellung durch den Künstler Roger Baron setzte dann Ernst Albrecht (1976 bis 1990). Gerhard Schröder (1990 bis 1998) übertrumpfte ihn jedoch um Längen mit einem extrem abstrakten Ölgemälde, das Max Uhlig aus Dresden anfertigte und das einen überaus „zotteligen“ SPD-Politiker zeigt.

Ins völlige Gegenteil verfiel Schröders Nachfolger Gerhard Glogowski. Der ehemalige Braunschweiger Oberbürgermeister, der sich in seiner nur einjährigen Amtszeit als Ministerpräsident (1998 bis 1999) nach Einschätzung von Kritikern eher als Braunschweiger Statthalter mit erweitertem Wirkungskreis gerierte, ließ sich in einer Art Fotocollage vor Braunschweiger Silhouette einfangen – samt Krawatte mit Braunschweiger Löwen. Bezeichnend: „Glogo“ hat zwar die kürzeste Amtszeit aller Landesväter aufzuweisen, sein Bild in der Ahnengalerie ist aber das mit Abstand größte.

Mehr als nur Kopf und Brust zeigte danach Sigmar Gabriel (1999 bis 2003). Der bullige Harzer bereichert die Galerie um ein von Tanja Jacobi angefertigtes Ganzkörperporträt – das Jackett lässig über die Schulter geworfen.

Und nun Wulff. Der mittlerweile zum Bundespräsidenten aufgerückte Osnabrücker (Amtszeit in Hannover von 2003 bis 2008) saß dem Künstler Christoph Wetzel im Schloss Bellevue geduldig Modell – in staatsmännischer Pose.