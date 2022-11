Frank-Walter Steinmeier Foto: Julia Nikhinson/AP/dpa/Archivbild up-down up-down Judentum Bundespräsident besucht orthodoxe Rabbinerordination Von dpa | 21.11.2022, 03:17 Uhr

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besucht am Montag (11.00 Uhr) die feierliche Ordination von fünf Rabbinern und einem Vorbeter, einem sogenannten Baal Tefilla, in der Synagoge der Jüdischen Gemeinde Hannover. Laut Bundespräsidialamt handelt es sich um die erste orthodoxe Rabbinerordination in Niedersachsen nach dem Zweiten Weltkrieg.