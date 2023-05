Polizei Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild up-down up-down Notfälle Bundespolizei: Keine Waffen am Hauptbahnhof Hannover Von dpa | 15.05.2023, 16:33 Uhr

Die Bundespolizei hat per Verfügung von Donnerstagmittag bis Freitagmorgen das Tragen von Schusswaffen oder Messern im Hauptbahnhof Hannover und an den Gleisen verboten. Das Verbot am Vatertag bis zum folgenden Morgen beziehe sich auch auf Schreckschusswaffen und gefährliche Werkzeuge, teilte die Behörde am Montag mit. Wer dagegen verstoße, müsse mit einem Platzverweis, einem Hausverbot oder auch einem künftigen Beförderungsausschluss rechnen, auch ein Zwangsgeld sei möglich.