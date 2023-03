Polizeikontrolle Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild up-down up-down Polizeimitteilung Bundespolizei hat in Hannover vier Menschen festgenommen Von dpa | 06.03.2023, 11:20 Uhr

Die Bundespolizei hat am Wochenende in Hannover vier Menschen festgenommen. Drei von Ihnen müssen nun eine Ersatzhaftstraße wegen nicht bezahlter Geldstrafen antreten, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Einer der Festgenommenen meldete sich demnach freiwillig bei der Bundespolizei.