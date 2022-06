ARCHIV - Handschellen stecken in der Gürtelhalterung eines Justizbeamten. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild FOTO: Friso Gentsch Grafschaft Bentheim Bundespolizei fasst zwei Drogenschmuggler Von dpa | 20.06.2022, 15:53 Uhr

Die Bundespolizei hat am Wochenende in Bad Bentheim zwei Drogenschmuggler mit Rauschgift im Wert von mehreren Hunderttausend Euro festgenommen. Zunächst nahmen die Beamten am Samstag einen 32 Jahre alten Mann fest, der rund 6 Kilo Kokain über die deutsch-niederländische Grenze schmuggeln wollte. Die Beamten entdeckten das Rauschgift bei einer Fahrzeugkontrolle auf einem Parkplatz an der Autobahn 30 unweit des Grenzüberganges. In dem gut gebauten Versteck in dem Wagen sei das Kokain in fünf Paketen versteckt gewesen, teilte die Bundespolizei am Montag mit. Der Straßenverkaufswert der Drogen liegt bei rund 425.000 Euro.