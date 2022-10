Bundespolizei Foto: Christian Charisius/dpa/Symbolbild up-down up-down Innere Sicherheit Bundeskriminalamt: Mehr Gewalttaten gegen Polizisten Von dpa | 13.10.2022, 12:40 Uhr

Die Zahl der offiziell erfassten Gewalttaten gegen Polizisten ist nach Daten des Bundeskriminalamts (BKA) 2021 in Niedersachsen und Bremen gestiegen. In Niedersachsen wurden 3607 Fälle verzeichnet und damit 2,2 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das BKA am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Im kleinsten Bundesland Bremen gab es 590 Fälle - im Vergleich mit 2020 ein Anstieg um immerhin 3,9 Prozent.