Bundeskanzler Scholz besucht Continental-Werk in Hannover
Von dpa | 17.04.2023, 16:28 Uhr

Bundeskanzler Olaf Scholz hat das Continental-Werk in Hannover-Stöcken besucht. Am Montagnachmittag informierte sich der SPD-Politiker unter anderem über das Recycling von Reifen von Nutzfahrzeugen. Nach Unternehmensangaben wurde in Hannover vor einigen Jahren ein Werk aufgebaut, das zeigt, wie durch eine Erneuerung von Reifen Rohstoffe und Treibhausgasemissionen reduziert werden können. Der Automobilzulieferer hat seinen Sitz in der Landeshauptstadt und beschäftigt weltweit eigenen Angaben zufolge rund 200 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.