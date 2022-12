Der Bundesgerichtshof (BGH) Foto: Uli Deck/dpa up-down up-down Untreue Bundesgerichtshof verwirft Revision von früherem EWE-Chef Von dpa | 27.12.2022, 16:37 Uhr

Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe hat die Revision des früheren EWE-Chefs, Matthias Brückmann, gegen seine Verurteilung verworfen. Das Landgericht Oldenburg hatte Brückmann Anfang April dieses Jahres wegen Untreue in zwei Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von zehn Monaten verurteilt. Die Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt. Wie der Bundesgerichtshof am Dienstag mitteilte, wurde das Urteil des Landgerichts vom sogenannten 3. Strafsenat des Bundesgerichtshofs überprüft. Dabei seien keine Rechtsfehler zum Nachteil des Angeklagten festgestellt worden. Das Urteil ist rechtskräftig.