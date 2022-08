Justitia FOTO: Arne Dedert/dpa/Symbolbild up-down up-down Finanzielles Bundesarbeitsgericht: Coronaprämie ist unpfändbar Von dpa | 25.08.2022, 16:02 Uhr

Corona-Prämien dürfen nach einer Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts nicht gepfändet werden. Eine freiwillige Corona-Sonderzahlung, die Arbeitgeber ihren Beschäftigten überweisen, sei eine Erschwerniszulage und damit geschützt, urteilte das höchste deutschen Arbeitsgericht am Donnerstag in Erfurt in einem Fall aus Niedersachsen (8 AZR 14/22).