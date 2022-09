Fahne der verbotenen PKK Foto: picture alliance / dpa/Symbolbild up-down up-down Oberlandesgericht Bundesanwaltschaft klagt mutmaßlichen PKK-Funktionär an Von dpa | 19.09.2022, 15:23 Uhr

Ein mutmaßlicher Funktionär der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK muss sich aller Voraussicht nach in Koblenz vor Gericht verantworten. Die Bundesanwaltschaft hat dort am Oberlandesgericht Anklage gegen den Mann erhoben, wie die Karlsruher Behörde am Montag mitteilte. Er war Ende April in Bremen festgenommen worden und befindet sich seither in Untersuchungshaft.