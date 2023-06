Norderney Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild up-down up-down Schiffsverkehr BUND: Mehr Regulierung für Schnellfähren im Wattenmeer Von dpa | 02.06.2023, 15:35 Uhr

Angesichts eines stärker werdenden Schiffsverkehrs im Wattenmeer durch Schnellfähren und Offshore-Versorgungsschiffe drängt der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) auf eine stärkere Regulierung zugunsten des Schutzes des Unesco-Weltnaturerbes. „Um die Umweltbelastung zu reduzieren, fordern wir eine stärkere Kontrolle der vorgeschriebenen Geschwindigkeiten und die ausschließliche Nutzung der vorgesehenen Korridore“, sagte die Landesvorsitzende des BUND in Niedersachsen, Susanne Gerstner, in einer Mitteilung am Freitag. „Dafür muss das Land Niedersachsen die Kapazitäten und Ressourcen für die Wasserschutzpolizei deutlich erhöhen.“