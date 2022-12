Offizielle Eröffnung des ersten deutschen Flüssiggas-Terminals Foto: Sina Schuldt/dpa up-down up-down Energie BUND kritisiert Eröffnung von LNG-Terminal: „Nix zu feiern“ Von dpa | 17.12.2022, 11:27 Uhr

Der Bund für Umwelt und Naturschutz in Deutschland (BUND) hat die Eröffnung des ersten schwimmenden Importterminals für Flüssigerdgas (LNG) in Wilhelmshaven kritisiert. „Es reden jetzt alle von einer neuen Deutschlandgeschwindigkeit, was solche fossilen Infrastrukturprojekte angeht. Diese Deutschlandgeschwindigkeit hätten wir sehr gerne für den Ausstieg aus fossilen Energien genutzt“, sagte Imke Zwoch, Mitglied im BUND-Landesvorstand in Niedersachsen, am Samstag. „Es ist eigentlich nix zu feiern.“