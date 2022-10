Susanne Gerstner Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Archiv up-down up-down Energie BUND-Chefin: Längere AKW-Laufzeit unverantwortlich Von dpa | 18.10.2022, 13:42 Uhr

Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) in Niedersachsen kritisiert die Entscheidung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zum befristeten Weiterbetrieb der drei verbliebenen Atomkraftwerke, darunter das AKW im Emsland, deutlich. „Kanzler Scholz hat entgegen der durch den Stresstest belegten Faktenlage entschieden, auch das AKW Emsland am Netz zu lassen“, sagte die BUND-Landesvorsitzende Susanne Gerstner am Dienstag in einer Mitteilung. „Was auf den ersten Blick als beherzte Aktion zur Rettung in der Energiekrise wirkt, ist bei genauerem Hinsehen ein unverantwortliches Risikospiel mit offenem Ausgang und verschwindend geringem Einfluss auf den Strommarkt.“