Fahrzeuge fahren auf einer Autobahn. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild FOTO: Philipp von Ditfurth Umwelt BUND: Autobahn-Neubau als „Sackgasse der Verkehrspolitik“ Von dpa | 25.05.2022, 12:48 Uhr | Update vor 8 Min.

Kurz vor einem Prozess um den Weiterbau der Küstenautobahn A20 in Niedersachsen hat der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) seine Kritik an dem Bauvorhaben erneuert. „Die A20 ist im Bundesverkehrswegeplan das größte Projekt und gleichzeitig auch das mit den größten Umweltauswirkungen“, sagte Niedersachsens BUND-Landesvorsitzender, Heiner Baumgarten, am Mittwoch. Der BUND kritisiert, dass die zu bauende Trasse wertvolle Landschaften in den Flussniederungen der Elbe und der Oste zerschneiden und zudem große Moorflächen zerstören werde. Gerade diese seien aber als natürliche Kohlenstoffsenken für den Klimaschutz wichtig, betonte Baumgarten.