BUND appelliert: Wildkatzen im Wald lassen Von dpa | 16.05.2023, 15:22 Uhr

Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) hat davor gewarnt, Wildkatzen aus dem Wald mitzunehmen. Die Art der Europäischen Wildkatze habe sich inzwischen in Südniedersachsen etabliert und könne leicht mit ausgesetzten Hauskatzen verwechselt werden, teilte der BUND am Dienstag mit. Im Mai seien viele junge Wildkatzen in den Wäldern unterwegs.