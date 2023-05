Wahlen im Land Bremen Foto: Focke Strangmann/dpa up-down up-down Wahlen Bürger in Wut: hohe Werte nicht allein wegen AfD Von dpa | 15.05.2023, 12:55 Uhr

Die vergleichsweise hohen Werte für die Bürger in Wut in Bremerhaven sind nach Ansicht des Spitzenkandidaten Jan Timke nicht ausschließlich auf die Nichtzulassung der AfD zur Wahl im Land Bremen zurückzuführen. Wenn man in Bremerhaven 21 Prozent bekomme, „dann können sie nicht nur von der AfD profitiert haben“, sagte Timke am Montag in Bremen. Timke war der Spitzenkandidat der Bürger in Wut in Bremerhaven, Piet Leidreiter für die Stadt Bremen.