Landkreis Oldenburg Briefmarken im Wert von 14.000 Euro in Auto: Gefälscht? Von dpa | 23.11.2022, 23:00 Uhr

Mutmaßlich gefälschte Briefmarken im Wert von 14.000 Euro hat die Autobahnpolizei bei der Kontrolle eines Wagens auf einem Parkplatz an der A1 entdeckt. Der Beifahrer des Autos händigte den Beamten einen Reisepass aus, der ebenfalls Fälschungsmerkmale aufwies, wie es in einer am Mittwochabend per Twitter verbreiteten Mitteilung heißt. Zudem waren demnach ein Führerschein, eine Kreditkarte und ein Nahverkehrsticket mit falschen Personalien versehen.