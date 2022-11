Brennendes Auto Foto: David Young/dpa/dpa-tmn/Symbolbi up-down up-down Celle Brennendes Auto in Celle Von dpa | 02.11.2022, 06:59 Uhr

Ein Auto hat in Celle gebrannt und musste von der Feuerwehr gelöscht werden. Wie die Feuerwehr mitteilte, brannten der Motor- und Innenraum des Wagens am frühen Mittwochmorgen in voller Ausdehnung. Nach polizeilichen Angaben sei bei dem Brand niemand verletzt worden. Informationen zur Brandursache und zur Schadenshöhe waren zunächst nicht bekannt.