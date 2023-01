Feuerwehr Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/Z up-down up-down Verkehr Brennender Lkw löst Vollsperrung der A7 bei Göttingen aus Von dpa | 03.01.2023, 07:06 Uhr

Ein brennender Lkw hat in der Nacht zum Dienstag eine Vollsperrung auf der Autobahn 7 bei Göttingen ausgelöst. Wie die Polizei am Morgen mitteilte, konnte der Verkehr in Fahrtrichtung Süd bis 6.00 Uhr noch nicht wieder freigegeben werden. Die Sperrung in Richtung Nord sei seit 5.00 Uhr aufgelöst.