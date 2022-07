Fahrzeuge stehen auf einer Autobahn im Stau. Foto: Mia Bucher/dpa/Symbolbild FOTO: Mia Bucher up-down up-down Braunschweig Brennender Lastwagen verursacht Stau auf der Autobahn 2 Von dpa | 04.07.2022, 14:29 Uhr

Ein Lastwagen ist am Montagmittag auf der Autobahn 2 bei Braunschweig in Brand geraten. Nach bisherigen Information sei aber niemand durch das Feuer zu Schaden gekommen, sagte eine Polizeisprecherin. Für die Löscharbeiten am Autobahnkreuz Braunschweig-Nord wurde ein Fahrstreifen gesperrt und der Verkehr an der Brandstelle vorbeigeleitet. In Richtung Hannover bildete sich dennoch ein kilometerlanger Stau. Die Ursache für das Feuer war noch unklar.