Brennender Frachter vor niederländischer Küste Foto: Coast Guard Netherlands/dpa up-down up-down Großbrand Brennender Frachter soll abgeschleppt werden Von dpa | 29.07.2023, 08:35 Uhr | Update vor 52 Min.

Seit Mittwoch brennt der Autofrachter vor der niederländischen Küste. Doch das Feuer flaut ab. Endlich konnten Berger an Bord gehen. Nun soll das Schiff an einen sicheren Ort geschleppt werden - möglicherweise schon an diesem Wochenende.