Ein brennender Schutt-Container auf einem unbewohnten Hochhaus in Braunschweig hat am Dienstagabend einen Einsatz der Feuerwehr ausgelöst. Wegen der starken Rauchentwicklung seien viele Anrufe bei der Feuerwehr eingegangen, sagte ein Sprecher. Rund 40 Kräfte der Berufsfeuerwehr sowie weitere Helfer der freiwilligen Feuerwehr seien mit zwei Löschzügen angerückt. Der Rauch sei teils in das Gebäude gezogen.