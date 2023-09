Redwood statt Redux GmbH Ex-Tesla-Manager übernimmt Batterierecycling-Standort in Bremerhaven Von dpa | 19.09.2023, 22:12 Uhr Das US-Unternehmen Redwood übernimmt den Bremerhavener Standort des Batterierecyclers Redux GmbH. Archivfoto: Carmen Jaspersen/dpa up-down up-down

Das Start-up des ehemaligen Tesla-Technologiechefs Jeffrey B. Straubel baut einen Standort in Bremerhaven auf und will in Deutschland weiter expandieren.