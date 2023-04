Kreuzfahrt Foto: Sina Schuldt/dpa/Archivbild up-down up-down Schifffahrt Bremerhaven erwartet bis zu 250.000 Kreuzfahrt-Passagiere Von dpa | 22.04.2023, 08:57 Uhr

Bremerhaven erwartet für 2023 wieder ähnlich hohe Zahlen an Kreuzfahrt-Passagieren wie vor der Corona-Pandemie. Insgesamt seien für das laufende Jahr mehr als 100 Kreuzfahrtschiffe angemeldet, sagte Andrea Kamjunke vom Columbus Cruise Center. Sollten die Schiffe wieder so gut ausgelastet sein wie 2022, könnten am Ende bis zu 250.000 Passagiere in Bremerhaven an oder von Bord gehen, prognostizierte sie. 2019 verzeichnete Bremerhaven bei 115 Schiffsanläufen 248.000 Passagiere. „Man merkt, dass die Leute wieder Lust haben zu reisen“, sagte Kamjunke. Wegen der Corona-Beschränkungen habe die Kreuzfahrtsaison im vorigen Jahr erst spät im Sommer wieder richtig durchstarten können.