Parteien Bremer Wahlleitung berät über konkurrierende AfD-Wahllisten Von dpa | 09.03.2023, 13:26 Uhr

Die tiefe Spaltung der AfD in Bremen mit zwei konkurrierenden Vorständen und Wahlvorschlägen stellt die Wahlleitung der Hansestadt vor Probleme. Der Wahlbereichsausschuss Bremen beriet am Donnerstag über die Sachlage. „So eine Doppelaufstellung hatten wir noch nicht“, sagte Wahlbereichsleiterin Carola Janssen. Für die Bürgerschaftswahl am 14. Mai haben die AfD-Parteilager jeweils eigene Wahlvorschläge aufgestellt. Dabei darf nach Wahlgesetz jede Partei nur mit einer Wahlliste antreten. Eine Entscheidung über Zulassung oder Nichtzulassung soll am 17. März fallen.